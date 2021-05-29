航運一哥萬海近期股價狂飆不忘做公益，今宣布慨捐1.6億元挺醫護，衛福部、台北市各半，但外界好奇這筆上億元捐款為何獨漏疫情重災區新北市，遭疑與當年八仙塵爆有關。

八仙樂園屬萬海大股東家族投資，當年塵爆發生後，萬海航運與勇源基金會欲各捐5000萬元，救助受害家屬，時任新北市副市長侯友宜表示「這1億元不屑」，認為萬海連一句道歉的話都沒有說過，缺乏同情心。

之後甚至傳出，萬海運向新北市政府追討當初捐贈的5000萬元善款，侯友宜當時說，此舉有點像在傷口撒鹽，不應該、也是不對的，如果發放善款，恐對家屬後續求償或和解不利，所以暫時凍結，但是「捐了錢又要回去，很難看」，雙方疑結下樑子迄今。

雙方當時還扯出「沒開收據」的爭議，新北市社會局當時的說法是，由於萬海、勇源是各捐5000萬給新北市府，另以公司名義捐5000萬給衛福部，一共1.5億元都列為爭議款暫時凍結，所以才未開收據。

這次本土疫情爆發，萬海力挺醫護，宣布捐款予衞生福利部及台北市社會局各8,000萬元；其中對台北市社會局的捐款，將指定撥入台北市各醫院參與第一線防疫醫護人員之補助經費，本次萬海共計捐出1.6億元，以積極行動協助抗疫。

萬海霸氣出手做公益，PTT討論度爆棚，網友刷一整排讚，紛紛回應「萬海不愧是航運一哥」、「捐錢行善衝第一 難怪股價也是第一」、「賺爛了 一出手就一個億」、「大哥我不該賣掉你的船票的！！痛哭」、「台股萬八靠你了」、「買爆萬海挺醫護!!」。

(中時新聞網)