攝護腺癌是男人的常見癌症，因為發展病程比較緩慢，有「最友善的癌症」之稱。然而，泌尿科醫師提醒，攝護腺癌早期發現、治療，雖然都能獲得良好的治療效果，不過少數惡性度較大、癌症進展與轉移相當快速，千萬不可掉以輕心。

●高風險轉移性攝護腺癌 臨床評估4大指標

台中榮民總醫院泌尿外科醫師洪晟鈞表示，攝護腺癌的診斷主要有：（1）肛門指診：可由觸診攝護腺的硬度，推測癌變的惡性程度；（2）病理切片：格里森分數（Gleason Score）是評估細胞分化成熟度的常見方法，依程度分為5級，分數越高的話惡性度越高；（3）攝護腺特異抗原PSA（Prostate Specific Antigen）檢測。

根據統計顯示，晚期攝護腺癌的患者中，有3成的病患屬於高風險轉移性攝護腺癌，惡性度相當大。至於如何判斷是否為高風險轉移性攝護腺癌？臨床上當格里森分數大於等於8、骨骼掃描出現4個（含）以上病灶且至少其中1處以上為非中軸骨及骨盆腔轉移、出現內臟轉移、PSA指數快速倍增10個月內多1倍，以上4大指標可作為惡性風險評估的標準。

如何判斷是否為高風險轉移性攝護腺癌？4大指標可作為惡性風險評估標準。（圖／NOW健康提供）

●高風險轉移性攝護腺癌 9成以上合併骨轉移

值得注意的是，在高風險轉移性攝護腺癌中，有9成以上出現骨轉移，又以中軸骨（脊椎、骨盆）居多，而骨頭疼痛會對患者的生活品質大打折扣；情況若再惡化，嚴重者還可能出現肝、肺的內臟轉移。

洪晟鈞醫師指出，攝護腺癌與雄性荷爾蒙有關，一旦病人出現轉移，會先使用荷爾蒙去勢療法，以達到抑制雄性荷爾蒙的目的，若失效則改用化學療法，至於荷爾蒙標靶藥物則為後線治療用藥。這樣的用藥順序，實際上也與藥物開發的進程有關。

荷爾蒙標靶新藥的出現，為高風險攝護腺癌患者帶來治療新曙光！洪晟鈞醫師提到，台中榮總根據院內資料庫，針對轉移性攝護腺癌病人進行的研究發現，在過去僅有傳統荷爾蒙治療和化療的情況下，病人平均存活期約21.32個月，但自2012年許多新的治療選擇和對策出現，病人平均存活期明顯延長為46.75個月，相差超過2倍。

●搭配組合用藥療法 治療超前部署延長存活期

近年國外也有研究發現，高風險轉移性攝護腺癌的病人，在用藥上採取超前部署的策略，把後線藥物往前使用，於確診的時候就併用傳統荷爾蒙治療與較新的荷爾蒙標靶藥物，可以幫助病人延長存活時間，且提高患者的生活品質。這種新的用藥觀念已成為高風險轉移性攝護腺癌的治療新趨勢。

洪晟鈞醫師補充，新一代荷爾蒙標靶藥物，在控制癌細胞生長的機轉可分為兩種途徑，其一，是從上游阻斷癌細胞的糧食（雄性荷爾蒙）來源，使其凋亡萎縮；另一種，則是阻擋下游男性荷爾蒙與癌細胞結合作用，進而抑制其增生和轉移。這兩類藥物都可在短期內快速降低患者攝護腺特異抗原指數PSA達50%至90%，目前也有健保給付，但實際使用仍需視個人病況而定。

洪晟鈞醫師曾收治1名54歲工程師，因為長期腰痠背痛，尋求復健治療不見改善，後因排尿問題，前來泌尿科門診，經檢查發現是攝護腺癌，且癌細胞已轉移至骨頭及肝臟，進一步確診為高風險轉移性攝護腺癌，隨後給予組合藥物療法後，終於爭取到較長的存活時間。

最後，醫師提醒男性朋友，一旦出現下泌尿道症狀，如排尿困難、排尿間斷（分好幾次用力）、排尿感多、餘尿、夜尿、頻尿等，都應提高警覺。同時也強調，男性50歲沒有家族史，就應該開始驗PSA指數；若有家族史的，則應提前至45歲做PSA檢查。

(中時新聞網)