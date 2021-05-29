《財訊》報導指出，5月以來上市櫃公司陸續公告第1季獲利狀況，15家金控首季獲利都較去年同期大幅成長，海賺1920億元，年增1.2倍。壽險型與證券型為主的富邦金、國泰金、元大金、國票金、兆豐金、日盛金等6家金控，更受惠於景氣復甦與資本市場交易熱絡，獲利全部翻倍。

《財訊》分析，其中，近1年以來靈活運用壽險資金的壽險型金控獲利尤其亮眼，國泰金今年第1季稅後純益570.3億元，創史上新高，較去年同期成長145%，富邦金第1季也大賺500.29億元，較去年同期成長120%，兩家獲利金額加總就相當於全體金控獲利的55%。

國壽和富邦壽險資金在投資標的屬性、金額多寡等都有重重限制，國泰金與富邦金這麼賺，到底怎麼做到？

國壽補外債 富邦布局台股

根據《財訊》報導，海內外投資部位達6.97兆台幣的國泰人壽，首季股票處分利益高達新台幣471.32億元，債券處分則獲利285億元；其中，台股報酬率30.2%，國外股票報酬率則為16.7%。

國泰人壽執行副總經理林昭廷在法說會上坦言，帳上還有金融資產未實現利益達978億元，其中約9成為股票未實現部分，預期今年股票資本利得會大於債券的資本利得，現金部位較上季減少680億元來到2670億元，主要為回頭布局去年賣掉較多的海外債券。林昭廷表示，去年以來市場利率下滑，影響新布建部位的利息收入與經常性收益率偏低，今年美債利率反彈，因此將現金用來回頭布局海外債，將有助於提升經常性收益。

《財訊》分析，相較之下，富邦金在其法說會上揭示富邦人壽首季則是大賣海外債、轉而增持國內股票，單季股債資本利得就達483億元，其中股票類資本利得為217億元，債券利得為266億元。

富邦金表示，第1季持續提升國內投資占比至13.4%，反映看好台股後市，國外債券占比則下滑至49%，主因為年初美債利率反彈前及早調節部位實現獲利，整體而言，富邦人壽手上握有3462億元的現金部位，可伺機布局。

國壽挺聯發科 富邦買台積

《財訊》報導指出，雖然壽險投資股票須以流動性高、穩健配息的權值股為主，如電信三雄、台塑四寶、金融股等，但從兩家金控各季揭露的主要交易對象與總額申報表中，更能看出兩家選股與策略的不同。

(中時新聞網)