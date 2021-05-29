媒體人王淺秋。(取自王淺秋臉書)

本土疫情險峻，外界關注疫苗到貨、接種等情形，最新的15萬劑莫德納疫苗已於28日抵台，民進黨發言人顏若芳曾在臉書表示，為何只有15萬劑，是因為一次來太多很難一次消化完，此話一出引爆網友爭論。媒體人王淺秋28日在臉書寫下，俄羅斯連寵物都開始打新冠疫苗、泰國曼谷連便利商店都開放民眾施打疫苗，要政府不要凡事政治考量，更不要以為人民好騙。

王淺秋28日在臉書說，台灣除了許多國家官方不用的AZ疫苗，終於要進來15萬劑莫德納，日本也説因為採購效益安全性較高的莫德納、輝瑞已經相當足夠，所以可以把他們不用的AZ援助台灣，「也好啦，Taiwan needs help，至少先求有疫苗啊」

不過，王淺秋說，疫情嚴峻，不要凡事政治考量，更不要以為人民好騙，「民進黨分租發言人不要再唬什麼『只有十五萬劑是因為消化不了』，衛福部長陳時中也不要睜眼說台灣醫療量能足夠」；她認為，繼續好好買疫苗，緊急蓋好收治新冠肺炎專屬北、中、南醫院，叫方艙也好，圓艙也罷，才是民眾所需。

此篇貼文曝光後，有網友留言表示，「以目前的態勢，隨著防疫的黃金時間一天一天流逝，疫情會像自由落體般加速朝失控方向墜下」、「未來台灣百姓是誰打AZ、誰打莫德納、誰打國產？肯定又會是一個亂象」、「台灣是疫苗回收站嗎？是無魚蝦也好的概念嗎？」「經過這一次疫情，徹底明白原來政治高過於老百姓的性命」。

另外，關於疫苗採購一事，不只王淺秋質疑民進黨作法，台北市長柯文哲28日也砲轟，「疫苗進到台灣後，相關流程就快一點，非常時期有非常做法，把人民生命當作重要考量，繁文縟節就跳過去，假設還有其他考慮，坦白講就是對不起人民。」

(中時新聞網)