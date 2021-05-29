一對泰國網紅近日因為男帥女美的登對外形，在網路上迅速走紅，兩人合拍影片更是吸引超過250萬網友按讚瘋傳。然而當網友還在羨慕天底下怎麼會有如此合拍的情侶，這位20歲正妹突然在影片中笑說：「這是我爸！」驚呆全網友。

這位帥氣不輸藝人的泰國老爸Passavee，其實已經56歲了，更因為外表實在太過年輕，讓他與女兒meturr的合照一度被誤認為是情侶，直到某天meturr在影片中笑說：「這是我老爸。」網友才知道誤會大了，更羨慕她有個帥氣又有錢的老爸。

正妹女兒開心介紹老爸。(取自meturr抖音)

據悉，Passavee在泰國是一名經營房地產的成功人士，還經常被當地媒體採訪，從女兒發布的影片當中，也可看出其家境之富裕，豪宅跑車無一不有。最過分的是，Passavee曾被女兒公開30年前的照片，他不僅沒變老，反而比當年更加帥氣。

這對泰國高顏值父女不意外地在網路引發熱議，網友紛紛留言「這爸爸太帥了」、「越是成功人士越是自律」、「我想知道她媽媽長什麼樣子」、「害我看了我老爸，像顆球」、「帥哥都好像，有點吳彥祖的感覺」、「終於相信小說裡的帥大叔」。

(中時新聞網)