台灣新冠肺炎疫情不斷升溫，許多醫護人員依舊咬牙撐住，站在第一線守護人民健康。只是醫護人員真的累壞了，于美人昨(28日)深夜更忍不住PO出一張家中擔任護理師的晚輩，在換隔離衣時，衣服全被汗水浸溼的照片，怒吼：「不要再增加醫護的負擔了！」

于美人昨日深夜火大PO文，她說自疫情以來，她一直克制自己的發言與回覆，盡量理性禮貌，可是今天真的忍不下去。因為她家族有晚輩在擔任護理師，對方晚上語帶哽咽地向她提到急診室的慘況，「學妹們收治確診者已經人仰馬翻了～還有路倒，洒醉，自殘等等全部是急診護理師處理…平時再辛苦也無話可説，醫護就是盡力盡責，但…。」

于美人對這位24歲的護理師晚輩相當心疼，火大直言：「不要再增加醫護的負擔了，請多關照身邊情緒不穩的親人。照顧好自己就是保護前線的人。」同時也曝光一張晚輩在換隔離衣時，衣服全被汗水浸溼的照片，希望大家能發揮將心比心的同理心，「我們一定要為醫護加油，他們都在撐！！！」

于美人這篇PO文也讓大批網友更對辛苦的醫護人員感到不捨，紛紛留言「顧好自己，就是給醫療前線的人支持，為人為己」、「心疼這些醫護人員，戴口罩勤洗手忍一忍別胡思亂想少出門，雨過終會天晴」，女星愛紗亦留言「辛苦了」，立委葉毓蘭則說：「妹妹加油，謝謝你們如此勇敢堅強，救護台灣。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)