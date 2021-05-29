日媒傳出該國政府有意提供台灣新冠肺炎（COVID-19）疫苗，對此，日本外務大臣茂木敏充28日下午首次對外回應，稱確實有打算對疫苗不足的其他國家和地區提供疫苗，並特別提到台灣。總統蔡英文晚間則透過推特表示，很高興台灣和日本能夠彼此扶持，也感受到想要一起共度難關的信念比過往更加鮮明，由衷感謝彼此深厚的友情。

茂木敏充在28日的記者會中被問到是否向台灣提供疫苗，他表示，為達成世界衛生組織（WHO）提倡的「全民健康覆蓋」（UHC），日本政府確實有意將多餘的疫苗提供給疫苗不足的國家或地區，並特別提到，2011年311大地震發生時，台灣最早對日本伸出援手，提供各式各樣的支援，這是日本國民眾所皆知的事實。

他提到，雖然台灣自去年以來有效防堵新冠肺炎，近期卻遭遇疫情爆發，面臨疫苗不足的窘境，將考慮各地區的狀況，以及其與日本的關係等，仔細檢討相關對策。

對此，蔡英文晚間在推特以日文回應，表示台灣和日本間的羈絆，顯現出民主國家能藉由彼此協助以強化對國家的治理，就像是疫苗能賦予人們免疫力一樣，在這困難的時刻，很高興台灣和日本能彼此扶持，也能感受到我們想要一起共度難關的信念比過往更加鮮明，由衷地感謝彼此深厚的友情。

台日の絆は、ワクチンが人々に免疫力を与えるように、民主主義国家同士が協力を通じてお互いのガバナンスを強化できることを示しています。困難な時代を、支え合ってともに切り抜けようという姿勢がこれまでにも増して鮮明になったとうれしく思っています。その深い友情に、心から感謝します。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 28, 2021

(中時新聞網)