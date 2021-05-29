日媒傳出該國政府有意提供台灣新冠肺炎（COVID-19）疫苗，對此，日本外務大臣茂木敏充28日下午首次對外回應，稱確實有打算對疫苗不足的其他國家和地區提供疫苗，並特別提到台灣。總統蔡英文晚間則透過推特表示，很高興台灣和日本能夠彼此扶持，也感受到想要一起共度難關的信念比過往更加鮮明，由衷感謝彼此深厚的友情。
茂木敏充在28日的記者會中被問到是否向台灣提供疫苗，他表示，為達成世界衛生組織（WHO）提倡的「全民健康覆蓋」（UHC），日本政府確實有意將多餘的疫苗提供給疫苗不足的國家或地區，並特別提到，2011年311大地震發生時，台灣最早對日本伸出援手，提供各式各樣的支援，這是日本國民眾所皆知的事實。
他提到，雖然台灣自去年以來有效防堵新冠肺炎，近期卻遭遇疫情爆發，面臨疫苗不足的窘境，將考慮各地區的狀況，以及其與日本的關係等，仔細檢討相關對策。
對此，蔡英文晚間在推特以日文回應，表示台灣和日本間的羈絆，顯現出民主國家能藉由彼此協助以強化對國家的治理，就像是疫苗能賦予人們免疫力一樣，在這困難的時刻，很高興台灣和日本能彼此扶持，也能感受到我們想要一起共度難關的信念比過往更加鮮明，由衷地感謝彼此深厚的友情。
(中時新聞網)
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