台灣本土疫情大爆發，如今已無0確診縣市，儘管已經進入第三級警戒，但新加坡防疫醫師林韋地搖頭直呼根本不夠，直呼政府應該進行全島「Full Lock Down」，面對最迫切的問題，而不是一直轉移焦點，他直問「難道要等到6月中發現不能解決」再繼續延長三級？

林韋地指出，「Full Lock Down」在馬來西亞叫行動管制、新加坡則稱阻斷措施，華文媒體則叫封城，但不管怎麼稱呼都無所謂，台灣應該立刻實施，全台停班停課，只有政府許可的必要性活動可以進行，阻斷病毒傳播，換取醫療體系喘息、重整的空間。

林韋地說，台灣醫療資源緊繃，篩檢能量低落，指揮中心又跑出一套所謂的校正回歸，所以實際感染數可能遠大於帳面數字，根本無法準確判斷疫情，儘管死亡機率是千分之一，但當分母越大時，數字就越可觀，加上近日死亡案例的年齡有越來越年輕的趨勢，他直說台灣實在不能繼續拖下去。

對於篩檢塞車問題，林韋地也直言，陳時中一直強調並非PCR量能問題，而是行政程序導致，但他實在不懂有什麼行政程序，可以讓檢驗結果塞到5萬件，當塞檢塞車，確診隔離也會塞車，導致民眾不知道自己已經確診，依舊在社區行動，畢竟總還是要出去買菜，也有人因工作還是要持續外出，這些行為都會導致病毒傳染，更不用說病毒變種後傳染力大幅提高。

林韋地說，現在醫療資源緊繃，導致許多有慢性病史的中高齡危險群放在外面，指揮中心卻不覺得這是問題，這才是最恐怖的。他說，雙北集中檢疫所也接近滿載，然後一直有人在裡面病故，就代表醫療監護幾乎不存在，但指揮中心卻沒正面回答這個問題，卻還舉牌說雙北還有很多床，遭到柯文哲反駁。他質疑，若真有這麼多床，還會有如此多高風險的人放在外面嗎？

林韋地質疑現在三級警戒對阻斷病毒傳播到底有沒有用？如果沒用，為什麼不全力升級減災，難道要等到六月中發現無法解決，繼續延長三級？他也呼籲台灣社會別再被政治人物轉移焦點，該共同要求政府面對這個最迫切問題。

林韋地表示，他並不想涉入任何政治議題，但單純從醫學角度出發來看，台灣的疫情真的非常危急，希望有最高權責的中央政府可以知道事情嚴重性，多去跟最前線的醫師們溝通，因為情況遠比大家在媒體上看到的還嚴重。

(中時新聞網)