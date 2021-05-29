台灣疫情嚴峻，總統蔡英文27日在臉書貼出一張與中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中見面討論防疫和疫苗進度的側拍照，感謝他帶領夥伴「一肩扛了下來」，卻被網友發現陳時中似乎脫掉右腳的鞋子，讓腳底出來透透氣。前民進黨立委沈富雄表示，陳時中和蔡英文見面，敢脫鞋脫成這個樣子，代表陳時中對自己還是「信心滿滿」。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，中華民國有史以來，沒有一個人敢在總統面前把鞋子脫成那個樣子，若跟總統面對面，敢脫鞋脫成這個樣子，這表示陳時中對自己還是信心滿滿。

沈富雄指出，陳時中和他的團隊最近支持度跌下來了，但是團隊的支持度，還跌得比他厲害，而陳時中還在享受前半場所得到的聲望跟支持。至於蔡總統怎麼看？大家叫陳時中下台，蔡總統會看是誰講的，她可能會認為這些講的人都在挑釁她領導的威信，所以你愈講，陳時中就愈穩，她就愈不換。

沈富雄認為，陳時中去年很行的時候，一天到晚在玩「歸零膏」，在這段「加零」的時間，他演得非常不錯。而現在陳時中稍微有一點亂了，最近常常語無倫次，比如談到大陸的疫苗，陳時中說，他們在打的，我們不打，他們不打的，我們有一點點興趣，「他說的這是什麼話？」

(中時新聞網)