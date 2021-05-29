日媒《產經新聞》28日獨家報導，考量台灣疫情緊張，日本政府有望援助AZ疫苗，最快6月就能夠提供。(摘自林氏璧臉書)

日媒《產經新聞》28日獨家報導，考量台灣疫情緊張，日本政府有望援助AZ疫苗，最快6月就能夠提供，協助我國度過難關。對此，前台大感染科醫師林氏璧也感動直呼，「眼淚快流下來了。」

傳日本要提供疫苗給台灣，日本外務大臣茂木敏28日在記者會上證實，並談到，「311地震時，台灣火速提供日本各種援助」，由於台灣的疫苗要等到7月才準備就緒，近日面臨疫情吃緊，日本政府認真考慮透過COVAX供應疫苗給台灣。

因熱愛日本文化，疫情爆發前常到日本旅遊的前台大醫師林氏璧得知後，興奮在臉書發文直呼，「看到這個報導，眼淚都快流下來了。詳情還不確定，希望能夠成真！」

林氏璧提到，日本政府目前已和輝瑞和莫德納簽約談妥，向2家藥廠買了約2億4000萬劑疫苗，基本上16歲以上施打者的疫苗數量已經確保，因此研判提供給台灣AZ疫苗並不會造成影響。

他指出，由於日本政府今年和AZ簽約購買1億2000萬劑疫苗，但因為有報告指出，少量施打者會出現血栓情形，日本政府隨後將AZ疫苗排除官方安排施打規劃，若用途未能決定，保存期限恐到期。

針對日本政府有望提供疫苗助台，指揮中心也發布新聞稿指出，對於日本政府願意在台灣疫情艱難時刻，有意援助COVID-19疫苗，表達萬分感謝。「在國內COVID-19疫苗的空窗期時，若日本政府願意即時伸出援手，我國一定也會感到非常溫暖，惟相關事宜均尊重日本政府的討論與安排，也希望能夠儘快著手進行後續作業。」

(中時新聞網)