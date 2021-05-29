日本首相菅義偉昨晚舉行記者會說明日本10都道府縣因疫情實施「緊急事態宣言」，東京等9地宣言的實施延長至6月20日。他被問及東京奧運的問題時表示，將採取防疫措施。

菅義偉在記者會上說，為了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，目前實施緊急事態宣言的10地當中，有東京等9地原定實施至5月31日，但如今正式決定實施期延長至6月20日。

有關東京奧運暨帕運（簡稱東奧），國際奧林匹克委員會（IOC）高層日前表示，即使東京處於實施緊急事態宣言的情況下，東奧將如期於今年7月23日開幕。菅義偉晚上在記者會上被問及此事。

菅義偉答說，知道很多人對於東奧感到不安，會正面看待這些聲浪，與相關人士同心協力舉辦一場讓大家感到安心、安全的奧運。

他舉日本職棒、足球J-聯盟等大型體育活動都在舉行的例子表示，在一定水準中做好防疫措施的話，活動仍可舉辦。他強調，舉辦東奧會以守護人民的性命與健康為前提。

菅義偉說明表示東奧的具體防疫，包括大幅刪減來自海外的人數，原本預定有18萬人來自海外，現在已縮減至7萬8000人（奧運5萬9000人、帕運1萬9000人）。

參加東奧的選手、相關人士等都須徹底接受檢查及接種疫苗，限制住宿地點，移動時也僅能搭乘專用的車輛，不與一般民眾接觸。如果有人做出惡質的違反行為，將可剝奪其資格。

有關日本民眾施打疫苗的情形，菅義偉表示，將觀察6月施打疫苗預約的情形，如果高齡者已打完疫苗的市町村，包括有慢性病的民眾在內的一般人士將可開始施打疫苗。至今日本已施打1100萬劑，到6月底之前，預計可供應1億劑疫苗。

菅義偉說，有必要對變種病毒株提高警覺。在日本，英國變種病毒株的病例占全國逾8成；印度變種病毒株在未有海外旅遊史的民眾身上被檢查出，這些具很強傳染力的變種病毒株蔓延之際，在確診病例減少前，實施緊急事態宣言的期間有必要比以前更長。

整體來說，目前日本新增確診病例已在減少，但有些地區確診病例仍有增加的傾向。關西地區確診病例持續減少，但以大阪、兵庫為主的地區病床等醫療量能緊迫，情況非常嚴峻。

菅義偉說，在首都圈，雖然確診病例由持平變成有減少的傾向，但東京依然處於「第4級」（爆發性感染擴大）的水準，其他適用緊急事態宣言的地區疫情也仍嚴峻。全國的重症患者、死亡人數居高不下，所以緊急事態宣言的實施有必要延長至6月20日。

日本目前實施緊急事態宣言的地區為北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、岡山縣、廣島縣、福岡縣與沖繩縣等10都府縣。從4月25日起列為適用對象的東京都、大阪府、兵庫縣、京都府4都府縣是2 度延長緊急事態宣言。（編輯：徐睿承）1100529

(中央社)