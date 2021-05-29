據波士頓大學研究顯示，隨著華府因新冠肺炎大流行而下達「就地避難」的命令後，美國民眾在戶外的時間縮短29%，而維持社交距離的命令則讓28%的人選擇在家工作，一周內國內活動量更減少10%。甚至，在自由主義風行的州(如紐澤西與康乃狄克州)中，人門外出的頻率下降40%，而南部與中西部周則下降不到20%。研究指出，這些讓美國在2週後的確診數減少18%，證實大流行期間維持社交距離與減少出門是最有效的防疫作為，卻也警告隨之而來的經濟與醫療成本危機卻不容忽視。

這份研究已發表於2021年5月的國際期刊《自然通訊》。論文指出，隨著2020年春季，新冠肺炎開始猖獗於美國各地，當時政府祭出的措施便是「宅在家中」，以阻止感染的擴散。這樣的做法固然嚴厲且直接侵入人民私人生活，但公共衛生官員堅稱此舉有助於讓急速飆升的感染曲線下滑。

於是，部分勞工開始遠距在家上班，學生離開校園回到住處線上上課，餐飲業則改成外送模式。公衛官員指出，當人們乖乖地宅在家就能遠離冠狀病毒的感染，從而減少確診人數，使得醫療體系不會超出負荷並照護每個需要的病患。醫療史家馬爾可(Dr. Howard Markel)則認為，預防自己與社區感染有賴於每個人積極參與。

然而，整個春季美國人都宅在家，導致數百萬的美國人失業、經濟也造成重創，連帶的衍生許多健康危機，這讓人們懷疑這樣的做法是否值得。為了解社交距離與封鎖政策是否減緩新冠肺炎的擴散，研究團隊透過google的統計數據，分析採取限制措施的州中，民眾外出模式的變化。

所有取得的數據來自於用戶的智慧型手機；由於用戶的手機開啟管理定位紀錄，使得研究團隊得以掌握其行動蹤跡。不過，所有個資全數匿名，且以特殊方式進行編譯，進而讓研究團隊無法獲知使用者的個資，而只能與大流行前的趨勢相比較，來了解新冠肺炎前後人們外出趨勢的不同。

結果發現，儘管聲明不具強制限制力，但當各州發布緊急狀態後，全美各地離開家園的時間約減少10%，前往工作場合的人數減少11%，去零售與娛樂場所的人數減少12%，去公共運輸點的人數減少9%；不過，去賣場補充民生物資則增加8%。

此外，隨著政府頒布維持社交距離後，特定活動與營業場所內必須維持6英呎的距離(如大型活動與餐飲業)，以避免人群擁擠增加感染率。在大多數的州裡，第一道命令就是學校停課。根據統計，社交距離令讓留在家中工作的人數增加25%，28%的人停止前往工作場合，3分之1的人停止前去零售與娛樂場所。

到了2020年4月5日，全美約5分之4的州宣布就地避難，民眾應待在家中禁止出門，這讓全美待在家中的人數再增3分之1。

這一連串的措施後，整體來看人們外出的時間減少5%，而隨著在家時間延長，2週後確診案例減少9%；再歷經2週後，隨著外出活動再下降10%，確診案例數下滑18%。之後的幾週內，確診率下降的幅度更為明顯。

研究分析，與中國大陸可實施大規模封鎖的政權不同，美國將相關權限很大程度地留給各州決定。部分州行動起來更快，祭出的措施也更嚴苛。華盛頓州是首個出現新冠確診案例的州，也是首個於2020年2月就宣布進入緊急狀態的州。3月中旬，紐約與紐澤西州因爆炸性確診數而宣布待在家中的命令。

研究也發現，在不同的州中，民眾對命令的反應也會不同。有趣的是，傳統更強調個人自由的州，居民對於限制令的回應也更熱烈，外出活動比例下降可證明這一點。在紐澤西、華盛頓特區、羅德島與康乃狄克州，在首道社交距離令頒布後，宅在家的人數比例增加近40%；相較之下，南部與中西部的部分州外出率下降則不到20%；路易斯安那州的下降幅度最低，僅12%。

在後續的疫情爆發中，美國政府選擇更具針對性的限制措施，而不是全面停工，如大型活動停辦、學校停課與餐廳停工。部分州還加強篩檢率、追蹤確診者足跡、接觸史追蹤與其他公共衛生措施。這些措施有助於抑制疫情擴散，卻不會導致經濟螺旋式下降。

儘管封鎖造成的經濟成本仍在研究中；但研究人員認為，疫情期間人們害怕在醫院感染新冠肺炎，有病也窩在家不看醫生，最終導致失業、死亡率增加與其他健康的影響，當局有必要注意因此而上升的醫療成本。

考量到未來仍可能爆發類似危機，研究呼籲決策者應衡量封鎖帶來的效益與經濟成本，並以此為基礎擬定相應的抗疫戰略。

(中時新聞網)