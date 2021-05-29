拜登推6兆美元預算計畫 擬重塑美國新經濟 05:132021/05/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。(資料照/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天建議1項6兆美元（新台幣166.6兆元）預算計畫，以挹注他野心勃勃2022年經濟改造的資金，同時也讓美國負債創下新高，但前提是他的計畫必須經國會通過。 法新社報導，拜登宣布這項建議支出計畫，表示疫情大流行後，美國「無法承受再度回到之前的狀況了」。 他說：「我們必須抓住時機，重新塑造和建立一個嶄新的美國經濟。」（譯者：徐睿承）1100529 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 義大利醫師：看盡疫情悲劇 唯一出路是疫苗 - 國際 - 中央社 宅宅救台灣 窩在家能減少新冠確診率卻也衍生兩大危機 - 國際 「來慰勞我一下嘛」 日20多歲女警派出所激戰被抓包 - 國際 英國批准嬌生新冠疫苗 接種計畫添生力軍 - 國際 - 中央社 利多激勵 美股收紅 道瓊上漲64點 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。