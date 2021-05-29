美國總統拜登今天建議1項6兆美元（新台幣166.6兆元）預算計畫，以挹注他野心勃勃2022年經濟改造的資金，同時也讓美國負債創下新高，但前提是他的計畫必須經國會通過。

法新社報導，拜登宣布這項建議支出計畫，表示疫情大流行後，美國「無法承受再度回到之前的狀況了」。

他說：「我們必須抓住時機，重新塑造和建立一個嶄新的美國經濟。」（譯者：徐睿承）1100529

(中央社)