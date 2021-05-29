市場無視數據顯示通膨攀升，加上雲端軟體巨擘Salesforce等企業公布獲利亮麗，美股今天收盤溫和上漲。

道瓊工業指數終場上漲64.81點，或0.19%，收在34529.45點；標準普爾500指數上漲3.23點，或0.08%，收在4204.11點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲12.46點，或0.09%，收在13748.74點。（譯者：徐睿承）1100529

(中央社)