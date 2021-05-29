民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，有PTT網友抓包民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐疑似自導自演，在PTT反串親陸，協助中共網軍打認知戰。林瑋豐日前發表聲明致歉，林瑋豐所任職的眼球中央電視台28日晚間也發聲明指出，即日起終止與林瑋豐的勞務關係。

民進黨立委王定宇日前在臉書表示，大陸的認知作戰動到疾管署的「疾管家」上，利用偽造對話方式，交棒給PTT、臉書，發動攻擊，結果PTT就開始鼓吹大家移除、封鎖疾管署的帳號。

有PTT網友發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏。

此事遭到網友揭發，媒體也接連報導，林瑋豐日前發表聲明表示，那是「自以為有趣的反串留言」，林除了致歉，也表明將暫停在眼球中央電視台職務。

眼球中央電視台28日在YouTube頻道發布重大聲明，「本公司職員林瑋豐先生，因個人行為嚴重影響公司及頻道信譽，導致公司遭受波及、蒙受損失。本公司與林瑋豐先生即日起終止勞務關係，林瑋豐先生亦不會再參與眼球中央電視台所有內容製作。」

(中時新聞網)