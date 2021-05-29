日前公布一份六都防疫民調，新北市長侯友宜以49.1％居冠，台北市長柯文哲則以31.4居次。前民進黨立委沈富雄直指，若只比較柯P跟侯友宜，柯P很靈活，而且很敏捷，他願意給高一點的分數。

台灣民意基金會25日公布一份民調，5月疫情風暴中，六都市長誰表現較好？結果顯示，49.1％覺得新北市長侯友宜表現較好，台北市長柯文哲31.4％居次，台中市長盧秀燕14％，高雄市長陳其邁10.6％，桃園市長鄭文燦8.2％，台南市長黃偉哲4％、10％覺得都很好、1.9％都不好、20.4％不知道。

針對六都防疫民調，沈富雄26日在《雲端最前線》節目中表示，這是聲量，南部縣市長無用武之地，所以他們的聲量低，情有可原。若只比較柯P跟侯友宜，他願意給柯P分數高一點。因為侯友宜很認真，但很失敗，把事情做到像機器人，無所不到無所不做。

沈富雄指出，過去7年來，他對柯P通常是給負面的評論。但這次疫情他很靈活，而且很敏捷。比如他很快的在萬華設立4個快篩站，還有柯P說不設方艙醫院，而是馬上徵召台北市很多旅館，把輕症擺到旅館去，就不用占專責醫院床位。但是柯P做了一件錯事，因為最近有兩、三個老人家送到旅館去，之後死亡。

沈富雄建議柯P，超過70歲且有慢性病、一天到晚跑醫院的老人家染疫，就算沒有疫情，也要當作重症，像亞東醫院有一位80歲老人家其實有一大堆病，住院後，並非一大堆病通通發作，而是其中一種病治癒後，家屬就可帶回家，但這不代表他是健康的，身上還是有4、5個病，卻在出院前一天得到新冠肺炎，這就是壓死他的最後一根稻草。

(中時新聞網)