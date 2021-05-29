匹茲堡海盜28日對戰芝加哥小熊時出現可能是大聯盟多年來最荒唐的守備鏡頭。小熊拜耶茲(Javier Báez)擊出三壘方向內滾，海盜接球傳一壘，原本是簡簡單單的一次封殺，但是一壘手克雷格(Will Craig)卻拿著球想要去「觸殺」拜耶茲，兩人追逐了半天，小熊二壘跑者趁機溜回本壘得分。驚慌失措的海盜趕緊再傳一壘又傳丟了，拜耶茲一口氣衝上二壘，這個結果讓小熊球員笑得直不起腰。

小熊打者拜耶茲的神奇跑壘，讓海盜內野守備陷入大混亂。（MLB臉書）

當時已經兩出局，海盜那球傳歪了，克雷格接到球的時候不在一壘上。不過克雷格只要回頭過去踩壘封殺，那半局就會結束。拜耶茲此時做出意想不到的動作，他居然作勢要「逃回本壘」，克雷格直覺就拿著球追上去了。

離譜的是克雷格真的以為自己在「夾殺」，快追到本壘時小拋球給捕手裴瑞茲(Michael Perez )。其實拜耶茲是打者，他不能合法站在本壘，克雷格繼續走過去觸殺就完事了。因為克雷格一時的犯傻，拜耶茲沒死，小熊二壘跑者此時已經衝到本壘，捕手裴瑞茲回身觸殺但是晚了一步，小熊得分！

裴瑞茲想起來拜耶茲還沒出局，急忙傳一壘但是沒人在家！一壘手克雷格當時還留在本壘附近，結果拜耶茲趁機再溜上二壘。

小熊總教練羅斯(David Ross)歸功於拜耶茲的機智，如果拜耶茲加速衝一壘，克雷格反而會急著去踩壘包；拜耶茲卻擺出一副心虛要往回跑的樣子，克雷格果然就被引誘過來了。這是拜耶茲利用野手慣常的守備心理，讓克雷格犯下低級錯誤。紀錄上是海盜兩次失誤，一次記在克雷格，一次在裴瑞茲（暴傳）。

接著隊友敲安，拜耶茲成功回本壘得分，小熊5-3獲勝。這段影片在網路瘋傳，球迷嘲笑「海盜真的是大聯盟球隊嗎？」總教練羅斯表示拜耶茲打少棒時用過類似的伎倆，無愧他「El Mago」的綽號(西語：魔術師)。海盜一壘手克雷格賽後解釋說：「我忘了最基本的棒球規則，我一看到拜耶茲往回跑，腦筋在那幾秒鐘就發昏了。」

(中時新聞網)