台灣新冠疫情嚴峻，至今累計78人死亡，其中有24人死後才確診，都是因為「隱形缺氧」，患者本身都不覺得喘，但當出現呼吸困難時，就表示狀況危急，恐需插管治療。因此，不少民眾開始搶購血氧機，但若買不到也可以藉由監測呼吸、6分鐘步行測試來幫助判斷身體是否缺氧。

台灣累計78人死亡，其中71人為本土案例、7人為境外移入個案，已超越過去SARS時期的73人死亡。而死亡個案中有八成的人為60歲以上年長者，因為「隱形缺氧」的緣故，起初都不喘，當患者感覺到呼吸困難時，往往狀況都很危急、需插管急救。

一般來說，人體血氧濃度應高於93%，如果低於93%就有缺氧的現象，低於90%就必須要用氧氣治療，低於80%恐損害器官功能。

根據《東森新聞》報導，新冠肺炎導致的死亡個案中，以確診時間來看，竟有高達24人死後才確診，8人確診當天死亡，29人則是在確診後1至5天內死亡，由此可見這波疫情凶猛又危急，短時間就可能奪命。

針對來勢洶洶的「隱形缺氧」，胸腔科醫師蘇一峰日前也發文解釋，隱形缺氧又被稱作是「快樂缺氧（ Happy Hypoxia），新冠確診者身體已有低血氧狀態，，但患者本身卻沒有出現呼吸困難的症狀，因此容易延誤就醫，甚至可能導致突然猝死。

蘇一峰表示，如果新冠肺炎的患者無法住院治療，必須居家隔離的話，請務必仔細觀察自身血氧的狀況，才可以在第一時間內發現症狀，前往就醫治療。

民眾要監測自己的血氧，在沒有血氧機的狀況下，不少醫師建議，可以觀察自己的呼吸速度，如果每分鐘呼吸超過30次就該趕緊就醫；另也可嘗試美國胸腔科醫學會提出的「6分鐘步行測試（Six minutes walk test）」，按平時走路的速度連走6分鐘，如果很喘、臉色發黑就代表身體缺氧嚴重，務必要盡速就醫。

(中時新聞網)