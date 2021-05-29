國內新冠疫情嚴峻，防疫指揮官陳時中坦言「狀況不太好」，外界把矛頭指向政府放寬航空公司機組員隔離標準，改為「3+11」，導致破口發生。陳時中昨在立法院透露，當時會議由指揮中心副指揮官陳宗彥主持；晚間卻傳大逆轉，4月13日晚上的關鍵會議，由陳時中拍板，陳宗彥根本沒出席。

「我不是要推卸責任啦，但當天會議不是我主持」，在民眾黨立委邱臣遠追問下，陳時中28日在立院稱機組員的協調會由陳宗彥主持，後來才有「3+11」；這也是外界認為此次疫情爆發的主要破口。

不過陳時中的說法，不到一天就被推翻，根據《聯合新聞網》報導，一開始參加協調會的，是衛福部次長薛瑞元，薛並沒有做出承諾，而是帶回意見，由指揮中心定奪。

真正放寬機組員隔離規定的會議，召開日期是4月13日晚間，地點在疾管署，當天主持會議的，就是陳時中本人，陳宗彥雖負責邊境事務，但從頭到尾沒參與過。

根據媒體報導，陳宗彥未曾出席相關會議，卻背了黑鍋。（資料照）

(中時新聞網)