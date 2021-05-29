氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「梅雨鋒」逐漸南下，各地將由北而南、先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；大氣不穩定，局部地區有較大雨勢。各地氣溫略降，北台稍轉涼，中南部仍偏熱。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至2日「梅雨鋒」在台灣徘徊有局部陣雨或雷雨；大氣很不穩定，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，伴隨「劇烈天氣」，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，3日至7日，「梅雨鋒」仍呈現南北徘徊的特徵；3日、4日「梅雨鋒」北移至北部海面，天氣相對空檔；5日起連3天「梅雨鋒」再重返台灣附近南北徘徊，仍伴隨明顯雨帶。不過，各國模式皆模擬，菲律賓東方海面將有「熱帶擾動」，但各有不同的發展及動向；也增大各國模式對「梅雨鋒」，末期模擬的分歧及「不確定性」。故應持續觀察更新的資料，尚不宜遽下定論。

(中時 )