新冠肺炎疫情升溫，升至三級警戒來到第14天，但確診數字卻不見明顯趨緩，本土案例更是突破6千例，讓疲於奔命的醫護人員面臨崩潰邊緣，對此，美女主播房業涵呼籲所有人除了理性配合之外，更強調目前只能做3件事，才能讓台灣守住最後一道防線。

房業涵日前在臉書發文表示三級警戒將邁入第14天，不僅死亡人數日漸攀升，確認病例更是高達6千多例，但她強調這並非只是數字，背後代表是一條生命、一個傷心的家庭、一個需要被急迫治療的個體，接著透露台灣醫療面臨崩潰邊緣，連台大醫院院長都坦言病床不敷使用，即便把需要加護病房和插管的確診病人送來，也因為病患太多滿載，已經無法再收。

即便台灣目前處於「篩檢持續塞車，疫情沒有好轉，疫苗嚴重短缺，覆蓋率僅0.6%」的窘境，導致人民內心有再多的怨，但看見處於第一線的醫護人員，不分晝夜疲於奔命的辛勞，多數人還是願意理性配合，因此呼籲大家目前唯一能做的事，就是「忘記自由、支持醫護、團結抗疫」，即便日子不盡人意，也只能為內心打氣，別讓自己擊垮自己。

上周末，指揮中心指揮官陳時中拜託民眾假日待在家中，未料有些人轉往郊區活動，陽明山停車場甚至出現爆滿情形，這讓她在播報時，不禁脫口而出「真的不知道在想什麼」，突顯出她的真性情。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)