最新歐洲模式模擬地面氣壓及前12小時累積降水圖顯示，周一(31日)滯留鋒在台灣（左圖），雨帶籠罩各地。下周六(6月5日)滯留鋒及明顯雨帶仍籠罩台灣(右圖)。

梅雨鋒面今天逐漸南下，連5天有雨，第二波下周六接力報到！氣象專家吳德榮表示，今天全台由北到南轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫略降，明天到下周三「梅雨鋒」在台灣徘徊，伴隨劇烈天氣，有累積大量降雨的機率，可望改善缺水，接著下周四「梅雨鋒」北移有2天空檔，下周六又重返台灣，雨勢再下3天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨梅雨鋒面在北部近海，今天將逐漸南下，全台各地將由北而南、先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；大氣不穩定，局部地區有較大雨勢。氣溫方面，全台氣溫略降，北台灣稍轉涼，中南部仍偏熱，北部22至28度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮表示，明天(30日)至下周三(6/2)「梅雨鋒」在台灣徘徊有局部陣雨或雷雨；大氣很不穩定，有激發中、小尺度天氣系統的條件，伴隨劇烈天氣，且有累積大量降雨的機率，要隨時注意天氣變化及氣象局的特報。「梅雨鋒」的到來可望改善目前的缺水狀況，但要完全紓旱，光靠這5天可能還不夠。

吳德榮表示，下周四到下下周一(6/3至7日）「梅雨鋒」仍呈現南北徘徊的特徵。下周四、五(3、4日)「梅雨鋒」北移至北部海面，天氣相對空檔；下周六(5日)起連3天「梅雨鋒」再重返台灣附近南北徘徊，仍伴隨明顯雨帶。不過，各國模式皆模擬，菲律賓東方海面將有「熱帶擾動」，但各有不同的發展及動向；也增大各國模式對「梅雨鋒」，末期模擬的分歧及不確定性。故應持續觀察更新的資料，還不宜快速下定論。

(中時新聞網)