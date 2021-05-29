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國內疫情緊張，出入場所皆須配合實聯制，而花蓮一間超商，日前一名老先生疑似重聽又不了解新資訊，沒填寫實聯制就走進店內，被一名男民眾瘋狂飆罵，不停地大聲數落老先生是防疫破口，還嗆聲原住民都無法無天。影片曝光在網路上後，男民眾的行為引起網友撻伐。

當事人將事發過程發上網路，內容被轉貼至爆料公社網頁，透過影片可見，事發地點為花蓮一間超商，一名穿著迷彩上衣的老伯沒登記實聯制就步入店內，經店員提醒後，老伯疑似不曉得如何操作，就又離去，一名在旁邊的傅姓男子路見不平，便一路追著老伯衝出店外。

下一個畫面中，傅姓男子詢問店員後，認為老伯不配合實聯制又態度不佳，便指老伯狂吼，「啊進來就是要登記」、「你為什麼罵店員」、「你給我90度鞠躬道歉，不然我報警」，下一秒老伯見狀則步入超商向店員致歉，並且仔細聆聽店員解說如何使用實聯制。

未料這樣的作法仍無法讓傅男息怒，影片中傅男仍繼續問候老伯的種族，一路羞辱到底，「你不鞠躬吼？我報警喔」、「你道歉是這樣喔，我報警」、｢你口罩戴好｣、「亂七八糟的」、「原住民最大喔」、「你無法無天啊你」、「你哪一族的啦」等。

影片曝光後，不少網友反過來指責罵人的傅男，甚至有網友質疑，老伯沒買東西就離去，實在不需要被男子羞辱，還有人猜測傅男大概是想把超商妹，才故意展威風。

對此，傅男於28日做出回應，指稱因花蓮疫情緊張，確實他看到同胞對超商妹不禮貌的行為，加上心急，怕他跑掉形成防疫破口，所以處理時有所不恰當，並針對三項目致歉，分別是，說話音量比較大、說話速度比較快以及碎念時間較長，但仍不被網友所接受。

而影片擴散後，該位老伯的兒子也出面回應，表示父親因有重聽，因此說話會比較大聲，但他看到父親被這樣對待真的心很痛，不曉得為什麼要被路人罵成這樣，不排除提告。

花蓮分局則表示，民眾若遇上防疫有關衝突，可以報警交由警察機關處理，呼籲民眾切勿使用言語霸凌等違法行為。

(中時新聞網)