新冠肺炎情持續升溫，全國各級學校、公私立幼兒園、公私立托嬰機構及居家保母，自18日開始停課，預計延長至6月14日，托育政策催生聯盟提醒政府，當保母與家長共同為了減緩疫情，配合防疫停托時，千萬不能對保母與家長的損失視而不見。

衛福部社家署作為托育服務的主管機關，此時更應該站出來，善盡主管機關之責，確保努力配合防疫政策的保親雙方都能得到保障，降低損失。對此，托盟強力呼籲，疫情期間，托育補助續發：建請衛生福利部社會及家庭署，照常發放六月份準公共化托育補助6000元給家長。

托盟認為，疫情停托之托育費用，採二分之一退費原則，緩衝保母與家長的損失：建議保母與家長，參照社會及家庭署公告之托育服務契約範例，退費方式採用：退暫停托育服務日數費用的二分之一，平衡保親雙方所需。

托盟指出，藉由政府續發托育補助，家長得以大幅減輕實際上的托育費用負擔；家長持續支付保母部分費用，也能讓保母面對疫情衝擊，仍保有家計所需的基本收入。病毒是我們最大的敵人，要戰勝疫情，除了保親雙方互助之外，更需要中央政府的大力支撐。

(中時 )