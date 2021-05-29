新冠肺炎疫情嚴峻，據家扶基金會統計，受到疫情影響的家庭達1087戶，包括收入減少、無薪假、停業等情況，家扶基金會呼籲社會各界伸出援手，一起陪伴弱勢家庭度過難關，接住每個需要幫助的孩子。

家扶基金會指出，扶助家庭中有38.40％的家庭每月平均工作收入在2萬元以下；2萬到3萬元間者佔了37.82％，扶助家庭工作所得偏低，顯示抵禦風險衝擊能力相當有限。而弱勢家庭主要照顧者從事工作中24％為臨時工、22.3％為服務業，近半數弱勢家庭家長職業型態，屬首波受疫情衝擊族群。

如就讀國中的小嫚（化名），單親家庭由母親在老街餐廳擔任服務員獨自撫養三名子女，去年起因疫情影響觀光人潮，工作天數已是做一休一狀態，收入大幅銳減，現在疫情再度升溫，老街已幾乎無遊客，老闆無奈需休店，小嫚家頓失收入來源，逢此時局要轉換工作更顯困難，弱勢家庭對入不敷出的前景甚為憂慮。擔心家庭陷入困境，家扶社工不間斷地聯繫所有服務對象，疫情期間更需要密集掌握對家庭所帶來的變化，期待弱勢家庭感受到關懷、不致失去信心。

而住在新北市的小玫，媽媽照顧三名子女，原受雇於印刷廠工作，自17日停課公告後，媽媽需請防疫照顧假照顧孩子，計算著當月收入僅6000元，對家中4口生活茫然。對於小嫚及小玫家，家扶社工先緊急提供家庭急難救助金，協助度過防疫期間驟減的經濟來源，並提供民生物資以穩定一家生活食日用，社工員持續關心家庭生活現況，紓解家長及孩子們對前景的憂慮，並持續依政府防疫策略提供適當的協助。

家扶基金會執行長何素秋表示，三級警戒下的弱勢兒少與家庭在生活、教育等面向皆受衝擊。因應防疫，家扶基金會調整服務型態，社工持續以電話、Line、視訊等方式關懷弱勢家庭；更為確保對所扶助兒少與家庭的服務不間斷，對於所掌握的弱勢家庭如陷急難、兒少學習困境及心理關懷所需，致力提供安家、安學與安心的各式服務與協助。然而，弱勢兒少與家庭因疫情困境的燃眉之急日增，家扶呼籲各界繼續援手，同舟共濟、疫起扶幼度難關。

(中時 )