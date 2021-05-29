因應新冠肺炎疫情，台中樂居金獎評選活動原定6月7日報名截止，活動報名延長至7月16日，受到疫情持續延燒，台中市政府決定以防疫為優先，避免社區因準備評選作業而群聚，暫緩辦理並停止收件，後續將另行公告調整的評選企劃內容及受理報名期間、方式。

防疫優先，台中市住宅發展工程處表示，市府舉辦樂居金獎評選活動，希望各社區透過參賽凝聚共識、選出社區自治典範，因國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，考量市民健康安全，公告暫緩辦理並停止收件。

市府指出，為協助台中公寓大廈防疫整備作為，市府持續宣導公設清潔消毒維護、外送或訪客管制、公設空間使用及各項會議召開方式等各項防疫指引，並準備供社區借用的消毒噴霧桶，與社區共同度過疫情，相關資訊可至台中市住宅發展工程處網站防疫專區(https://thd.taichung.gov.tw/2154346/post)查詢。台中樂居金獎評選活動資訊則可至住宅處網頁(https://thd.taichung.gov.tw/981519/Lpsimplelist)查詢，也可加入台中樂居金獎官方LINE查詢。

(中時 )