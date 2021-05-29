台灣本土疫情燒不停，根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計6080例本土個案，其中雙北本土個案數已達5229人，而花蓮縣昨天一口氣新增9例確診，導致地圖顯示燈號變色，目前台灣仍維持零本土的縣市只剩金門縣和澎湖縣。

根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計6080本土個案，其中新北市2894人最多，接著依序是台北市2335人、桃園市273人、彰化縣133人、基隆市102人、台中市81人、宜蘭縣61人、高雄市44人、屏東縣27人、台南市26人、花蓮縣21人、新竹縣17人、南投縣15人、新竹市14人、雲林縣10人、苗栗縣8人、台東縣8人、嘉義市7人、連江縣3人、嘉義縣1人。

台灣只剩下金門縣和澎湖縣還沒有出現本土確診案例，而花蓮縣因為昨天一口氣暴增9例確診，導致地圖的警示燈號變深。

中央流行疫情指揮中心昨公布297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心昨也宣布新增258例校正回歸，其中133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

(中時新聞網)