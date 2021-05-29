國內新冠疫情嚴峻，防疫指揮官陳時中坦言「狀況不太好」，外界把矛頭指向政府放寬航空公司機組員隔離標準，改為「3+11」，導致破口發生。陳時中昨在立法院透露，當時該次會議由指揮中心副指揮官陳宗彥主持；如今卻傳出消息，指4月13日晚上有場關鍵會議，是由陳時中拍板，陳宗彥根本沒出席。

「我不是要推卸責任啦，但當天會議不是我主持」，在民眾黨立委邱臣遠追問下，陳時中28日在立院稱機組員的協調會由陳宗彥主持，後來才有「3+11」；這也是外界認為此次疫情爆發的主要破口。

不過陳時中的說法，不到一天就被推翻，根據《聯合新聞網》報導，真正放寬機組員隔離規定的會議是於4月13日晚間舉行，拍板者就是陳時中本人。

此消息引發網友熱烈討論，在PTT中表示「再騙啊，確診跟死亡那麼多人，還在騙」、「正常來說，這種重大調整副指揮官沒有決策權」、「馬上公布會議紀錄」、「甩鍋大賽開始啦」、「假如這報導是真的，那陳時中該下台了」、「要把鍋甩給誰都可以，但隔離政策不用指揮官同意，大概只有智X綠腦會相信」。

(中時新聞網)