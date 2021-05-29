前往奧地利格拉茲參加東京奧運3對3女籃資格賽的中華隊，29日在預賽先以10比22輸給義大利，接著以11比21不敵瑞士，確定以預賽4戰全敗、D組第5遭到淘汰，無緣拿下東奧門票，接下來將轉往匈牙利參加6月4日舉辦的東奧3對3大學女籃資格賽，爭取最後晉級機會。

中華隊此行原本將由魏于淳、林仙芳、劉希曄與去年WSBL總冠軍賽MVP陳鈺君4人出征，卻因國泰女籃反對陳鈺君參加，結果變成只剩3名球員前往的窘境，自然面臨相當嚴苛的體能考驗，幾乎每場比賽都形成「先盛後衰」窘境，也不敵對手的高大體型。

在奧地利失利之後，中華隊將透過大會安排搭乘巴士前往匈牙利，參加東奧3對3大學女籃資格賽，只是比起奧地利「20搶3」，中華隊將在匈牙利面對匈牙利、日本、伊朗、荷蘭與義大利等強勁對手，爭取僅有1張的奧運門票，難度自然更高。

先前中華隊剛抵達奧地利，就爆發攜帶口罩跟當地規定不合的意外，幸好在當地留學生幫忙與中華籃協居中協助後，順利克服這次口罩危機，接下來轉往匈牙利將會面臨較不嚴格的口罩規定，相信這種意外不會再次發生，重點還是中華隊能否「開胡」呢？

(中時 )