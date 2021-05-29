受新冠肺炎本土疫情影響，至今仍屬全國三級警戒，社會氣氛持續低迷，消費緊縮之際，首當其衝影響捐款。據愛盲基金會統計，5月中旬起，捐款即呈現斷崖式下降，短短2周降幅逼近5成，而愛盲護康按摩會館全面停業，更遑論許多企業臨時取消舉辦活動、股東會，引發愛盲庇護工場商品大量退訂潮，疫情的驟變對於社福來說無疑是雪上加霜。

愛盲指出，本土疫情大爆發造成生活型態猛然改變，嚴重衝擊全台近6萬名視障者及上百萬名低視能者的生活與生計，如需早療的視障兒面臨診所停診、視障母親為了照顧孩子申請防疫照顧假卻擔心工作不保、清寒低視能學生在家遠距學習需額外花費添置輔具設備...此外，視障者外出不但因為看不到實聯制QR碼也不便手寫資料而困擾，也礙於保持社交距離的規範常常求援碰壁，導致許多視障者不僅窩居在家，甚至封閉自我，生活不便的程度，遠超乎一般明眼人。

為此，愛盲將再次號召企業各界獻出愛心，籌組「護盲國家隊2021」，盼以物資捐贈、愛心提撥捐、擺放零錢箱等公益結盟方式，助愛盲籌募視障服務經費，同時也規劃微型捐款、一元迷你捐等多元且便利的捐款方案，盼能提升民眾捐款意願。

愛盲基金會呼籲民眾，不取消公益產品訂單、不停止捐款、不關上心門：懇請社會大眾與我們一起用愛幫助視障朋友及其家庭度過難關。

(中時 )