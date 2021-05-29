太陽連敗兩場之後，保羅(Chris Paul)再次提起那個跟他作對的裁判佛斯特(Scott Foster)，他最恨的裁判就是佛斯特，保羅表示他在佛斯特負責吹判的季後賽已經連輸11場了。每次季後賽只要輪到這位佛斯特，保羅一定輸，即使他換了4支球隊也沒用。「對手(湖人)有很多罰球，這已經是連續11場比賽了，連續11場比賽、連續11場。」

保羅這次沒有指名道姓，只不斷強調是「連續11場」，免得遭到聯盟罰款。2008年保羅效力黃蜂(現在的鵜鶘)，季後賽大戰7場敗給馬刺，保羅認為那是佛斯特害他們輸球。

2018年效力火箭的時候，保羅在某場比賽被佛斯特吹技術犯規，他賽後譏諷：「佛斯特又來搶鏡頭了，他從不失手。他是老大，觀眾都是付錢來看他的。」2019年保羅又被佛斯特抓了一次，當時的隊友哈登(James Harden)幫腔說：「他不該再吹判火箭的比賽。」

諷刺的是去年9月，保羅轉隊雷霆，季後賽與火箭大戰7場僅以兩分飲恨，偏偏又是佛斯特吹判的。那場是火箭哈登持球衝入，保羅被吹阻擋犯規，隨即又被判「延誤比賽」(技術犯規)，讓哈登連罰3球。

去年保羅明知會被罰款也要講出佛斯特的名字，今年比賽還沒打完，保羅懶得長篇大論，只提醒大家他們碰到的是那個害他一直輸球的裁判。湖人全場罰30中26，太陽罰18中14，保羅罰2中1只得7分。

(中時新聞網)