巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，政府和民眾不齊心協力遏止病毒傳播，使得巴西成為孕育新變種病毒株的溫床，控制疾病更加困難。

根據巴西克魯斯基金會（Fiocruz），全世界已經發現1000多種變種病毒株，其中近100種在巴西傳播，包括在瑪瑙斯（Manaus）發現的P.1，英國的B.1.1.7，南非的B.1.351，印度的B.1.617，以及最近在聖保羅州內陸發現的P.4。

這些從巴西或其他國家的原始病毒株產生突變的病毒株在巴西自由傳播，導致患者人數增加，醫療院所爆滿，醫療系統飽和更多死亡。

巴西流行病學家哈勞（Pedro Hallal）指出，由於巴西聯邦政府不採取科學建議的措施，疫情從未得到控制，出現許多變種病毒株是很自然的結果。

其中如P.1和B.1.351更具傳染性，傳播率比原來的新冠病毒Sars-CoV-2高60%至70%，造成疫情加速失控。

另一個危險是現有的疫苗不一定對所有變種病毒株生效。到目前為止，所有已經完成的研究都取得了正面成果，所以不要出現新變種病毒株的最好方法是控制病毒的傳播。為此，巴西需要實施封鎖等措施，並加快疫苗接種計畫。

問題在於，巴西從未採取徹底封鎖措施，而是使用「拉手風琴」的手法控制疫情：病例和死亡人數持續一、兩週居高不下時，採取較嚴格的限制措施；指數開始下降後，又放寬限制措施。

巴西薩賓疫苗研究所（Instituto Sabin）副所長、流行病學家賈瑞特（Denise Garrett）指出，高傳播率意味著病毒的高複製率，致使巴西成為有利於病毒變異的沃土；如讓這些變種病毒株自由傳播，只會提供機會讓它們更好地適應在人類間傳播。

此外，民眾接種疫苗期間沒有採取隔離措施，可能會產生超強的變種病毒株，因為正是接種疫苗者與變種病毒株之間的接觸，才會出現超強突變：當病毒進入人體細胞，遇到仍然少量的疫苗抗體，在進行複製時可能會促進對這些抗體產生抵抗力的突變，最終能夠完全避開疫苗的作用。

巴西的疫苗接種速度進度緩慢，自1月17日以來，只有20%的人口接受至少1劑疫苗，其中約7成使用聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan ）與中國北京科興藥廠合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）在疫情記者會說，因疫苗短缺，預計直到9月，巴西將保持緩慢的疫苗接種速度。

(中央社)