新冠肺炎疫情增溫，不少人工作都受到影響，演藝人員通告也減少，女星小薰（黃瀞怡）昨(28日)深夜則自曝遇到詐騙，昨晚8時她接到自稱是電商廠商來電，對方先明確的說出她曾買過的商品，接著稱她買的網址被設定錯誤，變成經銷商，若不校正每個月都會被扣款，她傻傻聽了自稱是銀行打來的第二通電話跟著匯錢後，才發現被騙，直呼：「誰能比我慘」。

32歲小薰過去因節目《我愛黑澀會》出道，昨她在IG開直播，開頭便大嘆氣，跟網友宣布她剛剛遇到詐騙集團，人才從警局報案回來，接著她分享被詐騙的經過，她說自己前陣子有買6、7瓶洗髮精和沐浴乳，今晚剪影片時突然接到電話，對方自稱是電商廠商，因為員工把標籤貼錯，導致她買的網址變成經銷商專用，如果不修正，每個月都會固定從她帳戶自動扣款。

小薰透露現在帳戶只剩378元。（圖／翻攝自estherxun IG）

小薰聽了表示：「不對啊，可是我是貨到付款」，該名自稱廠商的人又說，因為她的姓名已經被列為經銷商，所以銀行會依她姓名自動去扣帳戶的錢，讓小薰聽聞後大驚，反問該怎麼辦，該名「廠商」又稱會請銀行打給她，過了3分鐘，某銀行的電話號碼真的打來，跟小薰對了身分後，先教她匯款12元，接著叫她匯出大量款項，小薰無奈說：「所以我戶頭現在只剩378，就是個很白爛的數字」。

小薰無奈說：「現在說起來覺得我自己真的是好蠢喔！但當下真的是傻傻的欸」，並說還好她爸沒有IG，不然知道這件事一定狂罵她。接著，小薰補充說8點匯好款後，對方稱要去「主機對帳」，要小薰先關手機，9時再開機，她仍照做，發現錢沒有按照對方所說回來她帳戶，才驚覺是被騙了。

小薰說，就是因為對方明確說出她買過什麼東西，她才相信對方，「疫情期間，沒賺錢就算了，這也算是個劫吧！」後來她去派出所報案，問：「我是不是這筆錢就討不回來了？」，警察說：「嗯...對，機會很渺茫」，讓小薰哭笑不得心想：「那我該何去何從......」，另有網友問：「碩哥（鄭人碩）有表示什麼嗎？」小薰苦笑說：「沒有，我還沒有跟他說」。

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(中時新聞網)