國民黨立委許淑華表示，目前南投縣內第一線醫護人員整體施打率僅達到49%。（圖／取自許淑華臉書）

本土疫情失控，台灣面臨缺疫苗危機。國民黨立委許淑華表示，南投縣截至27日僅獲得6600劑疫苗，目前縣內第一線醫護人員整體施打率只能達到49%，連一半都不到，呼籲疫情指揮中心下一波疫苗配送應提高南投縣分配額。對此，網友大感驚訝，認為這個數字實在太誇張，擔憂隨疫情發展南投縣將死傷慘重。

許淑華在臉書發文表示，南投縣截至27日分配疫苗數僅6600劑，除疫情指揮中心27日配送的1800劑疫苗，再加上先前分配的4800劑仍嚴重不足；目前縣內第一線醫護人員整體施打率僅能達到49%，未達半數，一方面讓人憂心醫護安全狀況，更凸顯現階段疫苗嚴重不足的問題。

許淑華指出，除了第一線醫護人員無法獲得疫苗防護之外，南投縣老年人口比例屬於全國前段班，使用長照機構或護理之家服務的長輩們不在少數，以衛生福利部南投醫院為例，雖院方的護理之家積極配合醫療降載等防疫措施，暫時將受長期照護的住民轉移至院外機構，但仍無法百分之百避免機構內染疫風險，尤其長者們屬於高風險群體，能夠獲取安全有效的疫苗才是上上策。許呼籲，疫情指揮中心下一波疫苗配送應提高南投縣分配額。

文章一出，獲得超過6500個讚、超過220則留言與近百次分享，迴響相當熱烈。網友紛紛回應：「這個施打率真的太誇張了，是還要死多少人？」「這個數字真的太驚人了，難以置信」、「我要BNT疫苗，執政者到底有要顧人民死活嗎？還要死多少人，讓多少家庭心碎？」「我要活下去，我要疫苗！」「是將帥無能累死軍警醫前線人員？還是國苗功成萬骨枯？看來是政府早把希望押在國產疫苗上了。所以很不屑大量採購國外疫苗，真實數目只有少量應急而已」。

(中時新聞網)