Significant blow for DiVincenzo and Milwaukee. He played a major role as starting guard on the title-contending Bucks, averaging 10.4 points, 5.8 rebounds and 3.1 assists this season. https://t.co/Bp3gS4UJiU — Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2021

有望在季後賽首輪淘汰熱火的公鹿，這下子碰上麻煩了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日搶先爆料，先前在G2第2節扭傷左腳踝提前退場的公鹿先發後衛迪文森佐，傷勢比起預估還嚴重，確定將因腳踝韌帶撕裂提前宣告報銷。

這對本季尋求東區冠軍，甚至是總冠軍的公鹿來說，無疑是天大的壞消息，畢竟迪文森佐本季場均10.4分、5.8籃板與3.1助攻，包含三分火力與防守，都是公鹿相當倚重的後場戰力，如今接下來的季後賽，迪文森佐提前宣告都無法打了。

公鹿總教練布登豪瑟表示，他在這兩天將跟教練團討論，到底由誰取代迪文森佐30日G4的先發位置，「之前我們希望他的傷勢不會這麼嚴重，也許只會缺席很短一段時間，根本沒有預料到今天這樣的核磁共振結果，但我們必須面對它。」

如今最有可能取代迪文森佐先發得分後衛的球員，將是首輪G2曾轟進6顆三分球、獨拿22分的福布斯，甚至傑夫提格、米德頓、康納頓等人也可能要幫忙分擔迪文森佐缺陣的上場時間，不過率先取得3勝0敗聽牌的公鹿，晉級東區準決賽只是時間早晚問題。

(中時 )