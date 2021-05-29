由於國內疫苗短缺，各地方政府及企業團體為自謀生路紛紛打算自購疫苗，繼南投縣政府日前發出公文表示欲採購疫苗，昨(28)日佛光山也向指揮中心發文，表達購買疫苗的意願；對此，台北市議員羅智強表示，感謝佛光山為了疫情的努力，呼籲政府速速核准。

佛光山發函指揮中心表示，「茲請同意國際佛光會，專案核准捐贈美國嬌生藥廠疫苗，盡快協助與原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業，為建構台灣安全防護網及維護國人健康，進行人道關懷行動。」莊人祥回應指出，目前已收到佛光山的公文，對此事樂觀其成，將回函請他們趕快來申請，另外莊也指出，除佛光山外，日前也已收到南投縣欲採購疫苗的來文。

對此，羅智強今日發文表示，目前台灣疫情嚴峻，急缺疫苗，許多企業、團體都想盡份心力，也由此可見，疫苗取得的管道所在多有，「非政府不能也、乃政府不為也！」這次佛光山募得50萬劑美國嬌生疫苗，提供給第一線的醫療人員，這真的可以說是是及時雨，希望政府可以加速核准！

羅智強的說法引發網友討論，在臉書中回應表示「別謝太早，陳時中根本就不會開放進口」、「蔡政府不要再政治算計、用充滿意識型態的對待台灣人民了」、「謝謝佛光山，充滿科學的佛系防疫」、「連和尚都買得到疫苗！高坐朝堂的大官到底在幹嘛」、「比較之下，知道我們的政府有多無能了吧？」

(中時新聞網)