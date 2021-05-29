【愛傳媒陳念初專欄】政治與選舉，常是一種賭注，但人民的生命安全，豈可兒戲？

去年年初的台灣，口罩進口不足，開始了口罩國家隊的生產與量能，『徵用口罩』的政策與全民戴罩的運動，讓台灣免於初期新冠病毒的侵襲。

去年的台灣人民，比政府還超前部署，即使一開始政府呼籲不用恐慌，開放空間不用戴口罩，但人民心裡在想？會不會感染，是自己的命在賭，硬是把口罩戴緊緊，去年口罩量不足的時刻，中央與地方，政府與人民針對口罩的徵用與使用政策，有口角，有爭議，有不同的保命作法。

台灣人民度過口罩不足徵用的艱困期，幸好，所有的不幸，都沒有真正的發生，而台灣也得到國際防疫的肯定。

口罩國家隊的成功模式，給了執政團隊信心，執政團隊期待疫苗國家隊的再次立功，成為台灣2021年再次驕傲的榮耀。

台灣買不到國際的疫苗量，陳時中數度表達委屈與無奈，這種疫苗戰略上的失策，人民只好忍氣吞聲，繼續支持順時中，但五月的疫情破口，政府與人民之間的信任與恐怖平衡傾斜了，每一天公布的確診數與死亡數，還有無法消化的醫護負擔及病床量能，已經幾乎要炸鍋，這不是疫情演習，這也非演練，是每天真真實實的疫情日誌。

醫療量能不足，這是去年一直強調超前部署的台灣，令人無法理解的諷刺與荒謬。

怪罪誰都沒有用，現在最要緊的，只有解決問題，趕快打破迷思本土疫苗救贖的思考，疫苗不是口罩，不是原料加上生產線，就可以趕上進度，我們在疫苗上落後進度的後果，隨著時間每一分一秒的過去，保命的事已經無法等待，地方政府開始思考各謀生路，縣市首長站上第一線，向指揮中心喊話。

指揮中心應該在某些角色上去中心化，或許讓縣市政府有自主採購疫苗或超前防疫的權限，這是緊急應變做法，病毒才是敵人，誰可以幫人民找到疫苗或對抗病毒，誰就是類中央，就是大功一件，目前一天幾百人的確診，用人民自律封城等待疫情紓緩到個位數，一直到國產疫苗量產，這已經是樂觀說與空話。

指揮中心日前同意離島得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，這就是對的應變，但一開始指揮中心思考的，就是太中心化的思維，並不符合地方現場的需求。

台灣疫苗的施打真相，是從害怕到順從，從等待好疫苗到搶打現有疫苗，從一開始不打到現在沒法打，現在的困境是我即使是愛國者打國產疫苗，但要等到八月，八月前呢？

愛國與愛家比較，我想大部分的人，會選擇後者，家人可能會熬不過，家人可能會躲不過，而我自己呢？三期沒做，信得過嗎？二期做完就緊急授權，會有風險嗎？

口罩國家隊與疫苗國家隊，本來是一場連續勝局，但還沒達陣就破局了，即使最後國家隊疫苗順利量產，也讓台灣人民有了疫苗當安慰劑，但我們在這段時間已經付出嚴重代價，這些受影響的經濟與生活，灰掉的生命與人性，消毒味的天空，口水的政治，染後的台灣氛圍，都不是遲來的疫苗能夠平息，冤有頭債有主，人民該怨誰？

去年疫情發生時，怨氣可以推給發病源頭，已經一年多了，我們無法即時拿到疫苗，這是政府的危機處理出現問題。

防疫是一場戰爭，缺疫苗的事不是一天兩天，人民是等了很久都不見下文，才會表達不滿，人民不是政黨，人民的聲音與政黨的聲音不同，不要把人民的聲音歸類成一場政治上角力，頭過身就可以過。

這會是一場空城計嗎？埋了伏兵，虛實未知，最後我們購買的國際疫苗進駐，國產疫苗更成了英雄，解救了人民，台灣還是一個贏家。

如果這是一場戰役，人民永遠是傷兵，整個世界都輸了，台灣這次又贏了，那又如何呢？

台灣面臨防疫戰略上的失誤，現在正走入一個深水區，沒有人走過，公衛上也沒有經驗，有了疫苗不代表能夠戰勝病毒，但沒有疫苗就連保命都很難，兩岸間紛紛擾擾，是統戰還是人道？其實都在一念之間，不管疫苗來源關鍵在哪？人民有需求，應該就是上位思考。

就讓地方政府扮演中繼投手角色，一起度過難關。

蔡總統與陳時中對於疫苗的上位思考，這是非常重要的關鍵，人民也很想有骨氣，不為五斗米折腰，但人民很微，只能關照家人，人民一直無法諒解缺疫苗的理由，政府怎麼說我們也只能信，但疫情下別再強調認知作戰了，這個名詞很威權時代，大部分的中間選民，已經能獨立判斷是非虛假。

另外，不用道歉了，我們只想擁有一個安全感，這是國家社會該給人民的。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)