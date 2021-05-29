【愛傳媒黃文博專欄】指揮中心5月28日說台北市還有六百多張空床。柯文哲怒回：阿塔馬控固力！

家裡有米缸，米缸裡不一定有米。是吧？身上揣著皮夾，皮夾裡不見得有鈔票。是吧？頭髮燙得有型，腦袋裡不必然有學問。是吧？

多麼簡單的邏輯。很難嗎？對指揮中心很難！因為他們竟然說台北市醫院還有六百多張空床。什麼意思？台北市醫療量能足夠的意思。醫院不要再說撐不下去的意思。不必蓋院外收治所的意思。台北市長哀假的意思。

有空床，沒有醫護，怎麼收治確診者？病床是有靈性，能夠自動醫治確診者？還是確診者都會自帶醫護入院？

就像有針筒，沒有疫苗。有買到，沒有交貨。有交貨，沒有分配。有國產，沒有三期。有政府，沒有能力。有官員，沒有良心。很好懂吧。

救護車整天在市區「嘔依嘔依」，找不到能收治確診者的醫院。你們聾了嗎？多少醫護人員說出瀕臨崩潰的狀況，連台大醫院院長都說話了。你們瞎了嗎？

晉惠帝，你說饑民「何不食肉糜？」比起台北市還有六百多張空床的說法，你算什麼昏庸？怎麼排，你昏庸都只排第六名啦！

作者為資深品牌專家

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(中時新聞網)