【愛傳媒葉毓蘭專欄】地方政府或民間業者，取得疫苗可能有自己的管道辦法，指揮中心卻威權的用藥證管制來阻擋。

為何立委郭國文透漏日本有疫苗，中央就樂見其成；南投縣長林明溱想洽購就說沒藥證？政治色彩大於國人性命？

日本現在多到可以釋出1億2千萬，我們竟然對8月底前1千萬劑就沾沾自喜，可見疫苗政策的失敗！

為何中央不能比照AZ和Moderna，把世衛組織主導的COVAX機制、國際承認安全無虞的疫苗，由相關單位緊急授權藥證，促成後續合法進口？

陳指揮官說洽購需要很多時間，就算藥證下來，民間業也不見得買到疫苗，但是這不是指揮官你要擔心的事，民間有力人士如果可以取得經國際認證的疫苗，為全民健康福祉盡心力，你只管做好你該做的，這不是政府一直在推動的公私協力嗎？

下午在國人殷殷期盼下，陳部長才公布地方、企業申請進口的流程，但仍不願替COVAX機制疫苗授權藥證。Moderna疫苗15萬劑抵臺不能滿足國人需求，指揮中心能否增購到4千萬劑？

其實快篩很便利，在國外就像驗孕、血糖篩檢一樣普及，實在不需過分的管制，藥事法視其為藥材管制，是誇張了。

既然指揮中心都已經獲得特別條例第7條緊急處置的授權，為何不能靈活處理？我28日也提出附帶決議，也微調文字通過，要求放寬管制，以達到普及快篩，符合國人需要。

目前疫情雙北人人自危，可惜警消的大家長不是陳時中指揮官，不然防疫裝備就不會不足。我提出附帶決議並獲通過，既然衛福部在特別條例有徵用、調用權，就應該負責分配足夠的防護裝備。

很多警察只戴口罩、護目鏡就身陷險境執勤，雙北有10幾位警察確診，臺北市文山一分局有6位員警確診，甚至有人從5月23日確診以來，因為輕症只能待在家裡，如果傳染給妻小、社區該怎麼辦？

現在「校正回歸」有回歸10天前的案例，在這10天期間社區感染又怎麼辦？確診留在社區，要不要通知管委會，相關的SOP到底是什麼，根本是一團亂！

不管叫做方艙醫院，還是南丁格爾醫院，輕症無症狀確診者的收治場所，一定要做！政府不要將其批為認知作戰、對岸統戰，而遺棄國民在家等死！

行政院發言人羅秉成說買「復必泰」疫苗會陷入對岸統戰，但指揮中心發言人莊人祥已經澄清，「復必泰」就是BNT疫苗的中文名、德國製造，在這個防疫節骨眼上還搞統獨對抗，羅秉成自己還是法律人，要不要以散布假訊息送辦？

5月28日龍巖企業已經連續第三天漲停板了，執政黨千萬不要眼中只有藍綠，造成疫情破口，使人民家破人亡，製造殯葬業利多！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)