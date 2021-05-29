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國內疫情嚴峻，全台進入三級警戒後，外出須配戴口罩，違者可開罰。而有YouTuber為了勸導民眾戴口罩走上台北街頭，若遇上無罩民眾會先發送口罩，若對方不從，則會把自製的75%酒精水球砸向他的周圍「淨化」，作法在網路上引發討論。

YouTuber「大麻煩」25日在頻道上傳了一支「新冠三級警戒！深入核心嚇止不戴口罩的害群之馬！全島一命不能大意！」影片，影片中，兩名團隊成員有感於台灣疫情嚴重，便親自前往台北幾個鬧區，觀察並勸導民眾戴口罩。

此外，兩名成員還準備了摻入75%酒精的水球，計畫在遇上不戴口罩也不聽勸的民眾，將把水球砸向其周圍地面以達嚇阻與消毒的作用，立意為盼望在疫情嚴峻時，大家能共體時艱積極配合防疫。

影片中成員到了東區、信義區、士林夜市以及西門町與萬華，多數沒戴口罩的民眾在被勸導後隨即戴上，成員也協助噴酒精消毒；而在西門町時，成員遇上一名街友老伯沒戴口罩，發口罩給他也不領情，成員遂向街友的周邊地面砸出酒精水球，街友最後悻悻然離去。

影片曝光後，留言區不乏質疑的聲音，不少網友回應，「借題欺負街友，比沒戴口罩還要惡劣」、「勸導很好，但丟水球就過了頭」、「看不懂耶...疫情嚴重又在台北市到處跑做這種事，政府都說沒事不要出門了，水球裡的酒精含量那麼低基本也沒什麼用了」。

質疑湧入影片留言區後，團隊成員29日凌晨也在留言區回應，「同島一命還不了解意思嗎？只會跟著風向走分不清我們影片要表達的主軸那真的沒辦法！你要罵要接受我們都尊重！因為民主的精神！但是不戴口罩就是不尊重這片土地的所有生命！不是嗎？是。那就留完言，少出門、戴口罩、多消毒！少講廢話！信任柯文哲跟陳時中還有感謝第一前線的醫護人員替我們打仗的付出。感恩。」

(中時新聞網)