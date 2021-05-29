本土疫情一發不可收拾，3級警戒全台停課，學校老師開始製作線上課程，供學生在家學習；宜蘭羅東1名外型甜美可愛的音樂老師「珍妮花」，就將教學教導吹笛的影片上傳到Youtube頻道，沒想到甜美的長相引起網友暴動，第一支影片就突破13萬人觀看，連學生的爸爸也搶看，如今這名正妹老師現身了，還大方透露自己的感情狀況。

「珍妮花」為因應學生停課在家需準備線上課程，因此自製了教學影片，上傳到Youtube平台，影片的標題即為「羅東鎮公正國小五年級音樂課線上教學影片（5/24-5/28）」，還在影片內容表示「呼叫公正502-505的寶貝們，這是我們音樂課線上教學的影片唷！」並提醒做好防疫工作。

結果有網友昨日在「爆廢公社」發文打趣：「小學生線上音樂課應到25人、實到25000人，地方爸爸在家不工作都在上音樂課」。臉書粉專「迷因傳腦Memes Addiction」也發文：「到底全台灣有多少人上過羅東鎮公正國小五年級音樂課的？」

「珍妮花」在影片中透過活潑的教學內學，教導學生吹直笛、演奏歌曲《外婆的澎湖灣》，也會搭配鋼琴伴奏，第一支教學影片上傳短短1周就有13萬的觀看，後來在學校鼓勵下重新開啟，昨在頻道更新3部課程影片，馬上都累積超過萬人觀看，影片意外被網友分享到PTT上引發熱議，一堆網友轉分享掀起討論，許多網友留言說「好好可愛，老師我也要上學」、「好多用功的學生一直複習」、「老師太可愛了，我不是學校學生都想學」、「教學很認真耶，給美女老師1個讚」、「學生的爸爸也在看」。

超正國小音樂老師線上教學爆紅。 （取自「珍妮花」YouTube頻道）

對於自己的遠端教學影片爆紅，「珍妮花」本尊現身說話了， 據《東森新聞》報導，「珍妮花」表示，一開始就很單純為了線上教學，沒想到一下子點閱就破萬，讓她相當意外。至於目前感情狀況，她透露，自己已經結婚，而且是2寶媽育，讓許多男網友感到心碎。

(中時新聞網)