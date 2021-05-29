總部位於英國倫敦的雜誌《Monocle》日前專訪我國駐美大使蕭美琴。訪問中蕭美琴用她所飼養的愛貓，比喻自己在駐美大使任內的工作風格。她形容自己的外交風格將呈現「戰貓外交」的風貌，以此回應中國大陸的戰狼外交。該專訪將於144期(6月號)的雜誌中刊出。

蕭美琴解釋，貓可以在惡劣環境中生存，牠們擁有靈活、彈性、務實，能夠在狹隘的空間下求生。此外，貓也能夠在非常挑戰的環境下生存，而這就和台灣的故事一樣，能在有限的國際舞台中盡可能地多挖掘出一些國際空間。

她強調，中國大陸不斷地試圖將台灣邊緣化，把台灣自世界之中排除。與此同時，身處在美國與中國大陸兩強之間，台灣也日漸感受到兩國之間的競爭壓力。作為駐美大使，她不可避免的身處在「搖滾區」中；而美台之間的外交關係又在台灣外交生存中扮演重要地位，這讓她的角色與其他身處華府的外交官大大的不同。

蕭美琴在自己的推特上也分享了這次專訪，並幽默地表示「戰貓已就戰鬥模式」。

The Cat Warrior is in combat mode. https://t.co/pqJWWtFPKy — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) May 28, 2021

比較台灣與大陸外交形象，蕭美琴專訪顯示相較於「戰狼外交」帶有的侵略性，「戰貓外交」則主打靈活、敏捷。美國紐澤西州西東大學陸梅吉教授則評論，面對強大力量時，戰貓能展現靈活性與敏捷性。相較之下，大陸對區域穩定的威脅則使其國際形象惡化，特別是台灣是支持人權的民主國家，這將有助於提升國際形象。

(中時新聞網)