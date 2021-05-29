大陸貴州貴陽市的天河潭公園以典型喀斯特地形出名。（許依晨攝）

天河潭景區導覽員伍傘為當地少數民族中的布依族，畢業後就擔任景區導覽員。（許依晨攝）

大陸貴州貴陽市的天河潭公園以典型喀斯特地形出名，近年升級改造後，不僅強化當地旅遊資源，也助力周邊四個少數民族寨子「脫貧」，許多村民在景區內謀得工作，不用再遠赴外地打工。

天河潭公園具有河谷曲拐，溝壑險峻的地貌特徵，融山、水、洞、潭、瀑布、天生橋、峽谷為一體，有「貴州山水濃縮盆景」的美稱，被譽為「黔中一絕」，許多人特為鐘乳石洞而來。

天河潭公園近年經過升級改造後，現增貴陽故事街、濱水休閒區、五色花海等區域，並配套文化娛樂、餐飲購物、休閒度假等多元化服務。隨著大陸疫情趨緩，今年五一假期，天河潭旅遊度假區每天接待遊客約4萬人次。

景區導覽員伍傘表示，天河潭公園周圍有四個少數民族的寨子，少數民族相對漢族發展落後一點，但天河潭「升級改造」後，確實幫助當地少數民族「脫貧」。

伍傘為當地少數民族其一的布依族，她說，此前住在天河潭周圍四個寨子的村民要回家，只能從景區通過，若遊客多時回家不方邊，也不利於景區的管理，如今，景區升級後，為四個寨子修了四條路，方便當地人回家。

她又指，不僅公園的許多攤位優先保留給附近寨子，許多寨子的民眾也都在公園內謀得保安或清潔員的工作，解決村子裡「空巢老人」的問題，而她自己也是大學畢業後就來到公園擔任解說員，工作地點離家近外，更讓家人安心。

(旺報 )