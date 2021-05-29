國內疫情燒不停，尤其萬華更是這次疫情的熱區，中央疫情指揮中心因此將曾有萬華旅遊史的民眾註記健保卡，但有民眾抱怨，他只是想去皮膚科看診，卻沒有診所願意收，被迫去做快篩證明自己陰性，導致他去篩檢時跟快篩陽性者靠很近，本來沒病都可能染病了，怒批「如果我因為這樣染疫，那最大的破口與原因，就是政府的好政策，註記！」

原PO收到萬華細胞簡訊，14天都沒症狀卻被診所拒診，還要他去做快篩。（翻攝自 爆怨2公社)

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，表示自己4月15日收到萬華旅遊史細胞簡訊已經超過14天，沒有出現任何症狀，日前要去皮膚科看病時，卻因為被註記而無法掛號。

無法看皮膚科的原PO，只好打1922求助，1922卻說要去找衛生局，打給衛生局又叫他去快篩，不然無法看診，並表示這問題他們無法解決，因為健保卡歸健保署管，所以原PO又打給健保署，「撥給健保署，說他們什麼都不知道，是疾管署指示，叫我去問疾管署，然後疾管署叫我去問衛生局！」怒批政府單位互踢皮球，沒人可以給他解答，都只會叫他去快篩。

無奈之下，原PO只好前往快篩站篩檢，但他快篩結果陰性仍然不能取消註記，還是沒辦法看皮膚科，反而因此跟快篩陽性者排隊靠很近，「我原本什麼事情都沒有的，也沒症狀，就是因為被註記，被拒絕掛號，然後有關單位踢皮球，現在我和陽性篩檢者距離很近，如果我因為這樣染疫，那最大的破口與原因，就是政府的好政策『註記』！」

對於健保卡註記萬華使被拒絕看診，指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，醫療機構不可以因為健保卡註記就拒絕萬華地區民眾求診，並指出註記日期是在5月15日至29日，之後會依法刪除健保卡註記。

(中時新聞網)