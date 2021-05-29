太陽明星後衛保羅這下子除了面對肩膀傷勢，還要面對自己推特帳號被盜的天大麻煩！才在季後賽首輪G3以95比109不敵湖人的保羅，29日個人推特突然出現一堆不雅文字留言，他的推特隨即關閉且刪除所有不雅留言，目前已經重新開啟了。

就在太陽28日輸給湖人之後，保羅的推特突然出現30幾則推文，內容除了嗆聲太陽會以4勝2敗晉級，更把湖人、快艇等對手狂虧一頓，其中籃網「大鬍子」哈登還被貼出照片，更寫著，「你這個同性戀，警方已經準備要訊問你了！」

想也知道身兼NBA球員工會主席身分的保羅，不太可能如此衝動在個人推特發出這些不雅字眼或圖片，只能用他的推特帳號被盜來做解釋，畢竟他也在第一時間把所有不雅推文刪除，且暫時關閉推特帳號，如今重啟之後已經都看不到了。

只能說保羅實在有夠倒楣，他先在首輪G1就兩度重摔傷到肩膀，儘管太陽總教練蒙提威廉斯保證保羅肩傷已無問題，他的場上表現卻很不理想，尤其是向來精準的中距離逐漸消失，如今卻不僅要擔心自己傷勢，還碰上推特被盜，他的運氣也太差了。

(中時 )