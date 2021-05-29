皮膚突然起疹子，癢得受不了，一下子卻消失得無影無蹤，但又換別的地方癢，這種像風一樣多變的皮膚疾病，就是俗稱「風疹塊」的蕁麻疹。引起蕁麻疹的原因有哪些？如何治療和改善？而在發病期間應該注意哪些事呢？

●蕁麻疹 症狀來得快去得也快

皮膚科醫師朱宮瑤表示，蕁麻疹俗稱「風疹塊」、「起清膜」，會忽然出現，症狀來得快去得也快，發作部位像蚊子叮咬引起的腫塊，形狀和發生部位都不固定，通常同一部位24小時內會消失得無影無蹤，不留下任何痕跡，但是其他部位又出現新的病灶，而且奇癢無比，嚴重時甚至合併黏膜水腫，包括眼睛、嘴唇、咽喉都會水腫；約20％以上的人一生中會發生一次蕁麻疹。

●蕁麻疹分2種 6成屬慢性自發性蕁麻疹

蕁麻疹分急性、慢性兩種。急性蕁麻疹（症狀不超過6週）屬皮膚第一型過敏反應，常是因為體質過敏者，體內有外來過敏原的E型免疫球蛋白（IgE）而引起。

慢性蕁麻疹當中有6成屬於「慢性自發性蕁麻疹」，比較難找出原因；另外，屬於「誘發型蕁麻疹」，包括物理性蕁麻疹，如皮膚劃紋症、延遲型壓力性蕁麻疹、震動型蕁麻疹、冷蕁麻疹、熱蕁麻疹、運動引發型蕁麻疹、日光性蕁麻疹、膽鹼型蕁麻疹、接觸性蕁麻疹、水因性蕁麻疹等；醫師可從問診中找出一部分引起蕁麻疹的原因。

●急性蕁麻疹發作 多喝水、冰敷緩解不適

急性蕁麻疹的病人，應避免接觸過敏原，症狀輕微者須多喝水休息幾天，通常會自行緩解，嚴重一點會使用抗組織胺，若症狀很嚴重，或是引起血管水腫，會短期使用類固醇。

發作期病人要多喝水將過敏原代謝出去，癢的時候可以冰敷，避免用手抓患處，以免造成傷口而引起感染或留疤，通常幾天後會痊癒。為預防再發，病人要注意避免再接觸引起過敏的食物或物質。

急性蕁麻疹發作時，可以多喝水、冰敷緩解不適。(圖/常春月刊提供)

●慢性蕁麻疹 找出病灶、對症下藥

至於慢性蕁麻疹的治療最重要是找出原因並遠離，由於不容易找出確切因素，很多病人即便回想，也不清楚到底是什麼引起蕁麻疹，或是就算知道工作壓力是主因，也不一定能因此辭職，所以，治療上比較麻煩，治療時間會比較久。

主要使用抗組織胺予以控制，在規律用藥情況下，建議持續半年到一年，甚至兩年，可獲得緩解，目前多用口服藥治療，若口服藥療效不好的，也有外用針劑，可使患者生活品質獲得改善。

●蕁麻疹發病期 日常生活這樣做

面對奇癢無比的蕁麻疹發病期，朱宮瑤提醒7點注意事項：

1、耐心用藥，勿自行停藥。

2、若與壓力有關，建議調整作息，放鬆心情，必要時請身心科醫師協助。

3、急性蕁麻疹與過敏有關，對於造成過敏的食物和物品應先避免。

4、食品添加物也可能與蕁麻疹相關，建議發病期盡量以清淡、天然飲食為原則。

5、提升免疫力的中藥應先暫停，以免提升免疫力而較難控制。

6、如果因喝酒引起酒疹，應暫時避免飲酒。

7、少吃油炸、燒烤、辛辣等比較容易刺激身體黏膜造成反應的食物。

(中時新聞網)