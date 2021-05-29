台灣疫情嚴峻急需疫苗，總統蔡英文26日表示，「只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任」，此話被外界認為是拒買上海復星醫藥所代理的BNT疫苗；而近來網路上竟開始流傳一份「抗中保台不打BNT疫苗聲明書」，表示拒打BNT才有台灣價值，這份文件讓網友們傻眼至極，直呼「撰稿的人腦子還好嗎？」

該聲明書中載明，簽署者因「堅持台灣人民應抗中保台」，不應使用大陸疫苗，故堅決拒絕「BNT=輝瑞=復必泰」疫苗，「若國家強制要求本人接種BNT疫苗，本人可向法院提出強制罪告訴，或願以死明志」，並保證未來不會讓家人或好友，向本國或其他國家、人事物等提出抗議或法律訴訟。

網路流傳「不打BNT疫苗聲明書」。(圖/翻攝自PTT)

而就算是原廠送來的疫苗，該聲明書也載明絕不接受。文中表示，「倘若BNT疫苗由美國輝瑞直接送來台灣，本人亦因堅持台灣人民應抗中保台，故堅決拒絕中資入股其中的中資BNT疫苗」，並在文末表示，「若是本人因未施打疫苗而染疫(COVID-19)，為避免造成醫護負擔，以及浪費醫療量能，請勿送醫進行治療」。

該文被轉載至PTT論壇，引發網友討論，直呼「我已經分不出這是認真的還是反串的了」、「撰稿人的腦子還好嗎」、「被綠共洗腦，可憐哪」、「已經分不出反串跟腦粉了」、「太棒了，應該給每位黨員簽名」、「笑覺青不敢簽XD」、「說實話，蠻蠢的」。

網友討論。(圖/翻攝自PTT)

(中時新聞網)