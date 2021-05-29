謝金河在臉書發文指出，15萬劑莫德納疫苗從盧森堡出發，繞過中國國境，終於來到台灣，可以想見台灣在這場疫苗爭取背後處境的險峻，15萬劑疫苗不多，美國這個舉動對於安定台灣人的心有很大的助力，而這也是美中角力的一環，過去這兩個月，美中角力正全面展開。

近期中國正使盡全力抑制原材料價格上漲，最近，國務院總理李克強連續召開會議要求抑制鐵礦砂，及鋼品價格上漲，這個力道一度使鐵礦砂價格從一噸233.5美元跌至188美元，熱軋鋼捲價格也隨之下跌。

不過，美國卻大力拓展基礎建設，周四拜登政府祭出6兆美元的預算案，準備奮力一博，帶動鋼價全面上漲，台灣的鋼鐵股也全面大漲。過去20年來，中國是世界工廠，左右原物料價格，中國的鋼品、石化原料、紡織品主導全球的價格，美國最害怕通膨，現在這個局面正好倒轉過來，變成中國害怕通膨。

謝金河提到，美國這次採用克魯曼的政策，用無限量的大灑幣刺激經濟，一方面擴大基礎建設，重修百年來停滯的公共建設；另一方面可以創造就業機會，更重要的是美國可以給全球友好的國家帶來機會。也就是美國帶來的成長機會跟站在美國的這一邊分享。

謝金河說，例如，川普時代，美國是單幹戶，這回拜登一個一個拉攏，現在歐洲慢慢又站在美國這一邊，中歐投資恊議喊停了。4月6日日本首相菅義偉訪美，最近南韓文在寅跟進，除了雙邊經貿投資，也都觸及台海情勢的討論，亞歐主要國家紛紛選邊站。

「而澳洲過去一年來與中國翻臉，迄今沒有緩和，澳洲宣布退出一帶一路，而拜登政府也有意設計美國版的一帶一路，美國正結集盟友，組成聯合陣線抗中。另一方面，美國圍堵中國企業在美國的發展，包括華為禁令始終沒有鬆綁，這次在展開基礎建設前，又對中國鋼材全面開徵反傾銷稅，對含有新疆棉的成衣製品禁止進口。」

謝金河認為，這場沒有煙硝味的經濟戰已全面開打，還有，拜登回頭調查這次病毒的源頭，要情報機構三個月給出交代，這都是大戲，會是下一個世界經濟的焦點！

(中時新聞網)