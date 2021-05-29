先前在尼克主場麥迪遜花園廣場遭到球迷吐口水侮辱的老鷹後衛崔楊，29日回到自家主場進行季後賽首輪G3，靠著他拿21分、14助攻的雙十數據，幫助老鷹全隊7人得分上雙，最後以105比94力退尼克，在季後賽首輪重新取得2勝1敗領先。

尼克雖刻意改變先發陣容，改讓「飆風玫瑰」羅斯取代培頓先發，這是羅斯相隔6年再於季後賽先發上陣，帶領尼克打完首節取得31比29小幅領先，但到次節，崔楊用接近完美的後場表現，幫助老鷹單節轟下29分，更僅讓尼克拿13分。

崔楊上半場交出14分、10助攻與2籃板，更是0失誤表現，這是他生涯首次半場傳出10次以上助攻且沒失誤，也讓老鷹從此保持兩位數領先，儘管尼克仍想追分，可惜蘭道爾、巴雷特兩大主力陷入手感低迷，只能眼見老鷹帶走主場勝利。

除了崔楊稱職的雙十演出，波達諾維奇也有15分、7籃板，柯林斯14分，卡培拉13分、12籃板，賈林納利12分；尼克以羅斯30分最高，蘭道爾雖有14分，全場卻僅投15中2，巴雷特投9中2、只拿7分，也讓羅斯只能大嘆得不到隊友火力支援。

(中時 )