首批15萬劑的莫德納疫苗昨抵台，許多人非常期待，但食藥署力拚在6月11日核發封緘證明，等於還要2周的時間才可能供人接種，讓部分人士批評食藥署動作慢，對此，醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」發文直呼，檢驗疫苗的流程很複雜，從拆箱、清點數量，到採取樣品後，還要進行多項檢測，有些檢驗真的快不了。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」昨發文表示，有些檢驗真的沒辦法快，像是，細菌的檢驗，總要給細菌時間生長吧？如果要更快，想進口的廠商就要像莫德納一樣送件，然後提供試劑跟標準品。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，食藥署昨晚完成首批莫德納的冷鍊查核以及樣品抽取，火速送回實驗室檢驗，力拚14天內檢驗完畢、核發封緘證明書。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」透露，疫苗檢驗很複雜，食藥署要派人到現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鍊，並各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」說，食藥署日前已收到莫德納原廠提供的試劑與標準品進行測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可在6月11日前驗畢、核發封緘證明書，後續完成封緘後，即可交由疾管署進行疫苗接種作業。

(中時新聞網)